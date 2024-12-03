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03.12.2024, 10:26

Авто с армянскими и абхазскими номерами начали водворять на штрафстоянку в Кыргызстане

Новости Мира 0 531

В Кыргызстане с 1 декабря автомобили с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянку. Водители Иссык-Кульской и Ошской областей обратились к руководству страны с просьбой решить проблему, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По данным одного из граждан, в Оше около 200 машин водворили на стоянку.

"Машины с армянскими и абхазскими номерами покупали по 12-15 тысяч долларов, мы кормим свои семьи, выплачиваем кредиты. Теперь их запретили, авто задерживают. Как мы будем кормить семьи, если заберете наши автомобили? Уважаемый Садыр Нургожоевич, решите вопрос в пользу народа", - сказал один из водителей.

Комментируя обращение, руководитель пресс-службы ГУОБДД Байгазы Айтикул уулу сообщил, что мероприятие проводят совместно с Государственной таможенной службой, оно направлено на борьбу с нарушениями таможенного законодательства ЕАЭС и КР.

Так, 29 ноября в Баткенской области задержали 60 автомобилей с номерами и документами Армении и непризнанного "абхазского" региона, ввезенные в страну с нарушением таможенного законодательства.

"В ходе проверки идентификационных номеров кузова (VIN) предварительно установлено, что задержанные автотранспортные средства не проходили таможенную очистку в странах ЕАЭС (Армения)", - отметил Байгазы Айтикул уулу.

До выяснения всех обстоятельств автомобили водворены на штрафстоянку.

Напомним, с 1 декабря по 1 марта все владельцы автомобилей в Казахстане должны ездить на зимней резине. Если вовремя не "переобуться", можно получить штраф на сумму от 5 МРП (18 460 тенге в 2024 году) и выше.

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