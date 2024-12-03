Роковая волна: актриса погибла за несколько дней до свадьбы на райском острове

Появились новые подробности трагедии. Как оказалось, девушка готовилась к свадьбе, которая должна была состояться через несколько дней. Камилла приехала на Самуи со своим женихом, 47-летним Григорием Анохиным. Пара уже сделала предсвадебные фотографии и готовилась к началу новой совместной жизни.

Как все произошло

В роковой день Камилла отправилась на смотровую площадку Lad Ko Viewpoint. Это место она называла своим любимым уголком на острове. Она достала розовый йога-коврик из машины и начала тренировку на фоне бушующего моря.

Внезапно огромная волна захватила девушку и унесла в воду. Видео, снятое незадолго до трагедии, показывает, как она сидит у скал, любуясь природой.

Спасатели прибыли через 15 минут, но не смогли найти Камиллу из-за сильных волн. В воде обнаружили только ее йога-коврик.

Поиски и печальный итог

Поиски продолжались весь день, но вечером их пришлось остановить из-за темноты. На следующий день спасатели снова обследовали берег. Тело Камиллы было обнаружено лишь через два дня, рано утром 1 декабря, на пляже Чавенг, примерно в километре от места, где она исчезла. Парамедики, полиция и туристические службы подтвердили ее гибель.

Свидетели пытались помочь девушке: один из очевидцев даже зашел в воду, чтобы спасти ее, но безуспешно. Судьба этого мужчины пока неизвестна.

Реакция жениха

Григорий узнал о случившемся из социальных сетей. Он сразу отправился к месту происшествия, надеясь на чудо.

"Я молился, чтобы Камилла нашлась живой. Это ужасная потеря. Мы были вместе пять лет и мечтали о свадьбе", – рассказал он.

Предупреждения властей

Власти Самуи напоминают туристам об опасности в сезон муссонов. На пляжах устанавливают красные флаги, чтобы предупредить о сильных течениях. Камилла находилась на смотровой площадке, где купание запрещено, и настолько высокая волна оказалась неожиданной.