«Все было по любви»: 14-летняя девочка из Екатеринбурга забеременела от 12-летнего мужа

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По данным источника агентства, будущая мать встала на учет, находясь на девятой неделе беременности. Несовершеннолетняя пояснила, что в августе вышла замуж за своего 12-летнего возлюбленного. Ранний брак и скорая беременность случились по обоюдному согласию и в соответствии с цыганскими традициями.

«Детей они с супругом планировали, все было по любви, беременность у нее первая», — отметил инсайдер.

Об этом узнали в полиции, сотрудники ведомства уже провели проверку и передали материалы в СУ СКР по Свердловской области. Следователи комментировать ситуацию отказались.