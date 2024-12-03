Индийский актер в роли демона привел свинью на сцену, и начал ее резать и есть

В индии актера Бимбадхара Гауда арестовали за жестокое обращение с животными и нарушение Закона об охране дикой природы. Об этом сообщило издание Times of India, передает "Газета.RU"

Фото: Nadia Levinskaya/Shutterstock/FOTODOM

Инцидент произошел 24 ноября в селе Ралаб округа Ганджам в индийском штате Орисса. Мужчина в роли демона привел на сцену свинью и начал ее резать и есть сырое мясо.

Когда видео распространили в социальных сетях, защитники животных потребовали наказать виновных. Вместе с Гаудом арестовали и организатора мероприятия.

Офицер лесного хозяйства Санни Хокар заявил, что также разыскивают людей, выступавших в той же постановке с живыми змеями. Театрализованное представление было организовано местными жителями во время празднования фестиваля Чандан-Ятра.

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