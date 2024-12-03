18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
523.17
550.06
4.93
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
03.12.2024, 18:15

Какие подарки привлекут удачу и богатство в Год Змеи

Новости Мира 0 500

Новый год – время дарить и получать подарки. В предпраздничной суете выбор презента может стать настоящей головоломкой, особенно если бюджет ограничен, - передает Almaty.tv со ссылкой на РЕН ТВ.

Фото: cbsnmr.ru
Фото: cbsnmr.ru

А ведь хочется подарить что-то такое, что порадует и надолго останется в памяти близкого человека. 

Что привлечет удачу и богатство

Новый 2025 год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. В восточной культуре это – символ мудрости, благополучия и природной силы. У китайцев в год Змеи принято дарить ярко-красные конверты с деньгами: их часто вручают детям и пожилым людям. Удачу принесут сувениры с изображением хозяйки года, а также подарочный чай, красивая посуда и сладости.

Считается, что новогодние подарки должны отражать стихию 2025-го и природные элементы. Дерево и зеленый цвет – два основных аспекта, которые стоит учесть.

Материалы. Главный элемент 2025 года – дерево, поэтому в тренде подарки из природных материалов. Актуальны изделия из дерева, текстиля и керамики. Кроме того, можно присмотреться к деревянным аксессуарам и украшениям – брошкам, статуэткам и другим декоративным предметам интерьера.

Цветовая гамма. Цвет наступающего года – зеленый – ассоциируется с природной силой, гармонией и ростом. В подарок можно преподнести зеленое растение или вещь с зелеными элементами. А еще в тренде все экологичное: шопперы из натуральных тканей, переработанная стеклянная посуда, блокнот или эко-косметика.

Символика года. Чтобы заручиться поддержкой хозяйки года – Змеи, астрологи советуют дарить: украшения в виде змейки, а также статуэтки, открытки и календари с символом года.

Практичность. Змея считается практичным и мудрым знаком, поэтому и подарок должен быть полезным. Отдать предпочтение лучше вещам, которые будут радовать близкого человека не один год.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и национальностьНовости Мира
04.11.2024, 19:52 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...