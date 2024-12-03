Какие подарки привлекут удачу и богатство в Год Змеи

Новый год – время дарить и получать подарки. В предпраздничной суете выбор презента может стать настоящей головоломкой, особенно если бюджет ограничен, - передает Almaty.tv со ссылкой на РЕН ТВ .

Фото: cbsnmr.ru

А ведь хочется подарить что-то такое, что порадует и надолго останется в памяти близкого человека.

Что привлечет удачу и богатство

Новый 2025 год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. В восточной культуре это – символ мудрости, благополучия и природной силы. У китайцев в год Змеи принято дарить ярко-красные конверты с деньгами: их часто вручают детям и пожилым людям. Удачу принесут сувениры с изображением хозяйки года, а также подарочный чай, красивая посуда и сладости.

Считается, что новогодние подарки должны отражать стихию 2025-го и природные элементы. Дерево и зеленый цвет – два основных аспекта, которые стоит учесть.

Материалы. Главный элемент 2025 года – дерево, поэтому в тренде подарки из природных материалов. Актуальны изделия из дерева, текстиля и керамики. Кроме того, можно присмотреться к деревянным аксессуарам и украшениям – брошкам, статуэткам и другим декоративным предметам интерьера.

Цветовая гамма. Цвет наступающего года – зеленый – ассоциируется с природной силой, гармонией и ростом. В подарок можно преподнести зеленое растение или вещь с зелеными элементами. А еще в тренде все экологичное: шопперы из натуральных тканей, переработанная стеклянная посуда, блокнот или эко-косметика.

Символика года. Чтобы заручиться поддержкой хозяйки года – Змеи, астрологи советуют дарить: украшения в виде змейки, а также статуэтки, открытки и календари с символом года.

Практичность. Змея считается практичным и мудрым знаком, поэтому и подарок должен быть полезным. Отдать предпочтение лучше вещам, которые будут радовать близкого человека не один год.