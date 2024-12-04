Президент Южной Кореи объявил военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение в стране ради борьбы со сторонниками КНДР в государстве. Об этом сообщает агентство Yonhap, передает Leenta.ru

Юн Сок Ель. Фото: Chung Sung-Jun / Reuters

«Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», — заявил глава государства.

По данным агентства, военное положение в стране может быть связано с попытками проведения процедуры импичмента против Юн Сок Еля, а также угрозой паралича власти. Об этих факторах президент Южной Кореи высказался после проведения экстренного совещания.

Ранее стало известно, что большинство жителей Южной Кореи выступают против начала военных поставок Украине, на что указывают данные опроса службы Gallup Korea.