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04.12.2024, 14:39

Почему нельзя хранить старую обувь в прихожей: тайны энергетики вещей

Новости Мира 0 507

Как поношенные ботинки в прихожей влияют на уют и атмосферу в доме, передает hibiny.ru

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Обувь — это не просто элемент гардероба, она несет на себе отпечаток энергии того, кто ее носил. Многие не задумываются о том, что старая обувь, годами хранящаяся в прихожей, может негативно влиять на атмосферу в доме. С чем это связано и как правильно поступать с ненужной парой?

Энергетика обуви

Считается, что обувь впитывает энергию владельца, особенно ту, которая связана с эмоциями и переживаниями. Старая обувь, которую вы давно не носите, становится своеобразным накопителем устаревшей энергии. Это особенно касается пар, с которыми связаны неприятные воспоминания или трудные периоды жизни.

Почему прихожая — не лучшее место

Прихожая считается энергетическим центром дома, через который проходит вся энергия, входящая и выходящая из помещения. Хранение старой обуви в этом месте может создавать застой, препятствуя свободному течению положительной энергии. В результате атмосфера в доме становится тяжелой, могут возникать конфликты или ощущение усталости.

Практические рекомендации

Если обувь не используется, стоит провести ревизию. Изношенные и ненужные пары лучше утилизировать. Если обувь в хорошем состоянии, но больше не нужна, отдайте ее тем, кто в ней нуждается.

Храните только те пары, которые действительно носите, и убедитесь, что они чистые. Это помогает поддерживать не только порядок в прихожей, но и гармоничную энергетику в доме.

Старая обувь — это не просто физический предмет, но и носитель энергетического отпечатка. Правильное отношение к таким вещам помогает создавать уют и гармонию в вашем доме.

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