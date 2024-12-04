Глава минобороны Южной Кореи извинился за военное положение и подал в отставку

Министр национальной обороны Ким Ён Хён извинился перед гражданами страны за ситуацию с объявлением военного положения, передает inbusiness.kz со ссылкой на Yonhap.

Фото: yna.co.kr

"Я беру на себя ответственность за все ситуации, связанные с военным положением", - заявил он.

Глава минобороны отметил, что лично предложил президенту страны объявить военное положение.

"Все солдаты, выполнявшие обязанности, связанные с чрезвычайным военным положением, следовали инструкциям министра. Военное положение отменено, и люди восстанавливают свою повседневную жизнь, но внутриполитическая ситуация и ситуация с безопасностью непростая", - отметил министр.

Он добавил, что вооруженные силы будут поддерживать твердую военную готовность для поддержки национальной обороны и общественной безопасности.

Напомним, поздно вечером 3 декабря президент Южной Кореи ввел военное положение для защиты конституционного порядка от "коммунистических сил" и угроз, исходящих от КНДР. Но спустя шесть часов за отмену военного положения проголосовал парламент, и президент отступил.