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04.12.2024, 19:55

Капитан подлодки сходил в туалет и утопил собственный корабль: самая позорная гибель субмарины в истории

Новости Мира 0 487

Подводная лодка U-1206 производства Германии была затоплена 14 апреля 1945 года в Северном море недалеко от Питерхеда, Шотландия, после нападения британских войск. Однако причины, по которым субмарина была вынуждена подставить себя под бомбы, были весьма курьёзными, передает hibiny.ru

Фото: en.m.wikipedia.org
Фото: en.m.wikipedia.org

Немецкая подлодка U-1206 была спущена на воду 30 декабря 1943 года. Через несколько месяцев она поступила в распоряжение военно-морского флота Германии.

Субмарину отличало настоящее немецкое качество. Инженеры придали значение не только надёжности и военной мощи, но и не забыли и об экипаже. Одно из «удобств» стало роковым, передаёт «Русская семёрка».

В подлодке был установлен туалет, в котором отходы жизнедеятельности не копились на борту корабля, а с помощью системы камер высокого давления смывались в море. Система была очень сложной. Каждый член экипажа, чтобы пользоваться удобствами, был обязан пройти специальный обучающий курс по правилам пользования гальюном.

Но капитан Карл-Адольф Шлитт прогулял обучающийся курс, о чём вскоре сильно пожалел. Будучи в Северном море возле Шотландии, ему приспичило посетить отхожее место. Сделав свои дела, капитан понял, что зря прогулял занятия и попросил помощи у механика. Тот был очень занят другими делами, поэтому помочь Шлитту согласился матрос, который и сам в устройстве смыва слабо разбирался.

Попытавшись справиться с унитазом, матрос добился только того, что всё его содержимое вместе с морской водой под мощным напором хлынуло внутрь. Субмарине пришлось срочно всплывать, но солёная вода уже попала на свинцовые батареи аккумулятора, вызвав реакцию в виде облака едкого хлора.

U-1206 удалось выплыть на поверхность, но здесь её обстреляли бомбами британские самолёты. Капитан, виновный в произошедшем, приказал всем покинуть борт. Немецким морякам повезло. Им оказал гостеприимство британский миноносец.

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