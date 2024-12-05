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05.12.2024, 08:22

Почему веснушки являлись признаком греха, а их обладателей считали связанными с нечистой силой

Новости Мира 0 372

Сегодня веснушки на лице у человека не вызывают никаких негативных эмоций, но так было не всегда. Дело в том, что наши предки считали людей, имеющих с веснушки, связанными с нечистой силой, передает hibiny.ru

Фото: thesun.co.uk
Фото: thesun.co.uk

Их прямо называли ведьмами и старались обходить стороной, поскольку в обществе боялись, что они могут навлечь несчастья и болезни.

Прошло много лет, прежде чем люди выяснили, что веснушки появляются из-за неравномерной выработки пигмента под названием меланин. У предков же на этот счет было свое толкование.

Они связывали это с совершенным ранее грехом в виде разорения гнезда ласточки. Этих птиц на Руси считали посланниками Бога, а поэтому наносить вред им или их потомству строго запрещалось.

Чтобы спрятать рыжие точки на лице женщины шли на самые разные хитрости. Люди, у которых водились деньги, покупали белила или пудру, чтобы замазать веснушки.

Другие вынуждены были уповать на различные обряды и употребление отваров трав. Некоторые натирали лицо кисломолочными продуктами или ягодными соками в надежде, что «отметины», осуждаемые обществом, исчезнут, пишет портал «Русская семерка».

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