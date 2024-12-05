Курс биткоина впервые превысил 100 тысяч долларов

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На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожал на более 7 процентов - до 103 тысяч долларов. По состоянию на 08:45 времени Астаны стоимость криптовалюты составляет 103 153 долларов.

Напомним, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США курс биткоина уже несколько раз побил рекорд. Самая популярная криптовалюта в мире выросла более чем в два раза с минимума года в 38 505 долларов, после того как Трамп поддержал цифровые активы во время своей предвыборной кампании. Он обещал сделать США "криптостолицей планеты" и накопить национальный запас биткоина.