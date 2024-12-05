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05.12.2024, 10:59

Тарифы за ввоз иномарок в Россию вырастут с нового года

Новости Мира 0 466

В России таможенный сбор за ввоз автомобилей с 1 января 2025 года повысят на 20 - 38%. Об этом сообщают «Новости Владивостока» со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни, передает "Газета.RU"

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«Индексация коснётся всех автомобилей, документы на оформление которых будут поданы с 1 января 2025 года. Отличий в ставках таможенных сборов для физических и юридических лиц, как и в настоящее время, не будет», — говорится в сообщении портала.

Так, в частности, для машины, ввозимой из Кореи, Японии, Китая и попадающей в диапазон цен «450 тыс рублей - 1,2 млн рублей» таможенный сбор с 1 января 2025 года составит 4,2 тыс. рублей (+1,1 тыс. рублей к величине сбора 2024 года).

Между тем, ставки не поднимутся лишь на автомобили ценой от 10 млн рублей.

До этого руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин заявил, что цены на новые автомобили в России могут вырасти из-за текущего курса доллара.

«Если курс доллара сохранится на сегодняшнем уровне — более 100 рублей, — новые автомобили могут подорожать минимум на 5% до конца года, максимум — на 15%. Так как все договоры отечественных дилеров с поставщиками автомобилей из-за рубежа, в том числе с китайскими производителями, заключаются на стоимость авто в долларовом эквиваленте, производители используют данный факт для дополнительного заработка», — сказал Житнухин.

Ранее россиянам рассказали, в каком месяце резко подорожают автомобили.

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