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05.12.2024, 18:54

Wildberries упростит возврат товаров для клиентов

Новости Мира 0 490

Объединенная компания Wildberries и Russ анонсировала новый механизм возврата товаров с использованием QR-кодов, который позволит клиентам возвращать покупки в любом пункте выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, передает "Газета.RU"

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Объединенная компания Wildberries и Russ разработала новый инструмент для упрощения процесса возврата заказов. Теперь покупатели смогут возвращать товары с помощью QR-кодов, что позволяет оформлять возвраты на любом пункте выдачи заказов», — рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Там отметили, что ранее возврат покупок был возможен только в тех ПВЗ, где заказ был получен. Нововведение облегчит процедуру возврата как для клиентов, так и для сотрудников пунктов выдачи, сократив время обработки запросов и избавив от сложных ручных операций.

Инструмент формирования QR-кодов будет внедряться постепенно и вскоре станет доступным для всех пользователей маркетплейса.

«QR-коды для возврата товаров — это важный шаг в развитии нашего сервиса», — подчеркнул руководитель департамента ПВЗ объединенной Wildberries и Russ Максим Ким.

До этого в компании отметили, что доля товаров производителей из России и стран СНГ, в которых присутствует Wildberries, составила 56% от всех продаж на маркетплейсе за первые три квартала 2024 года.

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