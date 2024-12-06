Макрон принял отставку правительства Франции после вотума недоверия

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку правительства. Об этом сообщил Елисейский дворец в соцсети X, передает Tengrinews.kz .

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"Премьер-министр сегодня подал заявление об отставке правительства, и президент республики ее принял", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до формирования нового правительства премьер-министр Мишель Барнье и его команда будут заниматься решением текущих вопросов в статусе исполняющих обязанности.

Правительство под руководством Мишеля Барнье было сформировано лишь в конце сентября. Президенту Эммануэлю Макрону понадобилось почти три месяца, чтобы определиться с новым премьер-министром после выборов в Национальное собрание, где ни одна из партий не смогла получить абсолютного большинства.

Согласно Конституции страны, президент может объявить новые досрочные парламентские выборы только спустя год после последних, состоявшихся в июле. Подобная ситуация возникла всего второй раз с 1962 года, когда в отставку было отправлено правительство Жоржа Помпиду, отмечает РБК.