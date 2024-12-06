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05.12.2024, 21:56

Назван главный цвет 2025 года

Новости Мира 0 480

Выбран главный оттенок будущего 2025 года - такой статус получил шоколадно-коричневый Mocha Mousse, передает NUR.KZ со ссылкой на институт Pantone.

Фото: pantone.com
Фото: pantone.com
По данным института, цветом года выбран Mocha Mousse под кодом 17-1230. В институте описывают его как "вызывающий воспоминания мягкий коричневый", "согревающий насыщенный коричневый оттенок" и "намекающий на восхитительное качество какао, шоколада и кофе".

Также сообщается, что данный цвет веет тенденцией к более тесному соприкосновению с природным миром, отвечает желанию людей находиться в комфорте.

"Mocha Mousse находит гармонию и баланс между требованиями современности и вечной красотой", - уверены сделавшие выбор работники института.

Напомним, в 2024 году институт цвета Pantone назвал оттенком 2024 года Peach Fuzz - бархатистый нежный персиковый оттенок.

В 2023 году Pantone объявил главным цветом малиновый оттенок под номером 18-1750 и названием Viva Magenta. За год до этого главным цветом был выбран 17-3938 Very Peri - синий оттенок с красно-фиолетовым подтоном.

Pantone Color Institute, как указано на официальном сайте - это консалтинговая служба, которая прогнозирует мировые цветовые тенденции и консультирует компании в вопросах цветовой идентичности бренда и разработке продукта. Институт сотрудничает с мировыми брендами.

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