Три числа несчастья: нумеролог перечислила счастливые номера мобильных телефонов

Астрологи и нумерологи утверждают, что некоторые мобильные номера могут притягивать в жизнь человека особые события, причем не всегда удачные, сообщает Zakon.kz.

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О чем может рассказать магия цифр, рассказала в интервью Пятому каналу нумеролог Илаха Самедова.

"Номер мобильного телефона серьезно влияет на судьбу, особенно на деловую сферу. Чтобы узнать энергетику номера по нумерологии, следует сложить все одиннадцать знаков, входящих в его состав. Результаты нужно довести до однозначного числа При этом расчет важно начинать с 8, несмотря на то, что многие привыкли записывать контакты, начиная с +7", – говорит Самедова.

К примеру, для номера 8 777 799 57 09 нужно произвести следующие вычисления:

8+7+7+7+7+9+9+5+7+0+9=75

7+5=12

1+2=3

По этому числу можно узнать: принесет ли номер удачу или, наоборот, будет способствовать несчастьям.

Один

Единица – позитивный знак, особенно для тех, кто часто решает важные вопросы по телефону.

"Единица будет благоприятна для успеха в работе, в делах, которые связаны с деньгами", – уверена эксперт.

Такой номер мобильного телефона, согласно нумерологии, очень подходит для тех, кому постоянно нужно искать новые контакты и знакомства. Благодаря силе единицы, нужные люди всегда будут дозваниваться до абонента.

Два

Двойка больше подходит для домашних и семейных номеров. Ее лучше оставить тем, кому важно иметь телефон для личных контактов.

"Двойка не подходит, если вы хотите общения с большим кругом людей. Это, скорее, домашнее число, и оно не годится для тех, кто находится большую часть времени на работе", – рассказала нумеролог.

Но сыграть позитивную роль в жизни он все-таки сможет. Данный номер помогает привлечь любовь, поэтому, если есть несколько SIM-карт, то на первом свидании лучше оставить понравившемуся человеку тот контакт, который в сумме дает двойку.

Три

Успехам в деловой сфере способствует число три. Она помогает тем, кто общается с большим количеством клиентов или заказчиков.

"Если ваш мобильный в сумме дает тройку, то это также удачное число для каких-то деловых разговоров, вопросов, связанных с финансами, работой, карьерой", – прокомментировала эксперт.

Также этот номер поможет благополучно решить вопросы, связанные с путешествиями и развлечениями. Так что владельцам ивент-агентств и творческих мастерских стоит обзавестись таким телефоном.

Четыре

Если в итоге получилось четыре, то этот номер больше подходит для домашних номеров.

Однако стоит помнить, что в нумерологии четверка тесно связана со здоровьем и вялотекущими процессами, а также, согласно древним поверьям, символизирует провал. Поэтому нумеролог посоветовала такой контакт сменить или использовать его только для того, чтобы поддерживать связь с близкими.

Пять

Везению во всех начинаниях, согласно нумерологии, всегда способствуют номера, дающие в сумме пятерку. Такой мобильный телефон подойдет тем, кто желает продвинуться по карьерной лестнице и добиться высоких целей.

"Пятерка – это самый удачный номер. На него всегда будут дозваниваться люди, которые принесут вам большие деньги", – прокомментировала эксперт.

Особенно такой номер подходит тем, кто не может стоять на месте, любит путешествовать или постоянно находится в командировках. С номером-пятеркой они везде найдут нужные контакты.

Шесть

Шестерка – тоже позитивное число во всех сферах, но наибольшую удачу оно принесет обладателям в сферах любви и отношений. Как утверждается в нумерологии, это число Венеры.

Данная планета способствует благоприятным переменам в любовном плане. Также небесное тело отвечает за тесные коммуникации. Возможно, люди, которые будут постоянно связывается с владельцем данного номера, вскоре станут надежными партнерами по бизнесу или настоящими друзьями.

Семь

Семерка в номере телефона – неблагоприятный знак. Это число означает одиночество, поэтому на данный мобильный вряд ли станут поступать важные звонки и сообщения.

"Семерку я бы тоже не советовала использовать. Она не будет приносить вам большое количество новых знакомств и полезных разговоров", – прокомментировала эксперт.

Обладатели номера, представляющем в сумме данное число, также рискуют понести какие-то потери, так как цифра 7 по нумерологии не предполагает финансовых и карьерных высот.

Восемь

Данный мобильный номер особенно подойдет людям, работающим в финансовых структурах: бизнесменам, банковским служащим, страховщикам, брокерам, риелторам и так далее. Это число, словно магнит, притягивает деньги к его владельцу.

"Восьмерка очень подходит для людей, которые хотят побольше заработать, чтобы до них дозвонились очень важные, перспективные люди, способные в дальнейшем чем-то смогут помочь", – поделилась нумеролог.

Также восьмерка помогает и с личной сфере, способствуя улучшению отношений между партнерами.

Девять

Если в сумме получилось девять, обладателя этого номера телефона ждут постоянные перемены, вызовы станут вносить какие-то новые краски в жизнь абонента.

Дело в том, что девять – это символ завершения определенного цикла: чем чаще владельцу SIM-карты будут звонить, тем больше перемен в его жизни произойдет. Если человек не готов к такому сценарию, то, по словам эксперта по нумерологии, лучше поменять номер.