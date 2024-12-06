"Будем готовы сделать все": Лавров назвал ракету "Орешник" сигналом Западу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону высказался о ракете "Орешник", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК .

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По мнению Лаврова, Запад борется за сохранение гегемонии в мире, а в случае с Украиной — за режим, "который готов продать или отдать все природные и человеческие ресурсы".

"Сенатор США Линдсей Грэм, который некоторое время назад посетил Киев, в присутствии Владимира Зеленского прямо заявил о том, что Украина богата редкоземельными металлами. Мол, мы не можем оставить это богатство русским. Мы его должны забрать", — сказал российский министр.

Москва же, уверяет Лавров, борется как за свои законные интересы в сфере безопасности, так и за людей, живущих на этих землях, "чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы".

"Мы заботимся о людях, а не о природных ресурсах, которые кто-то в США хотел бы забрать себе и хотел бы иметь украинцев в качестве слуг, "сидящих" на этих природных ресурсах", — отметил российский министр.

Он также заявил, что применение гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" было сигналом Западу.