"Будем готовы сделать все": Лавров назвал ракету "Орешник" сигналом Западу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону высказался о ракете "Орешник", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
"Сенатор США Линдсей Грэм, который некоторое время назад посетил Киев, в присутствии Владимира Зеленского прямо заявил о том, что Украина богата редкоземельными металлами. Мол, мы не можем оставить это богатство русским. Мы его должны забрать", — сказал российский министр.
Москва же, уверяет Лавров, борется как за свои законные интересы в сфере безопасности, так и за людей, живущих на этих землях, "чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы".
"Мы заботимся о людях, а не о природных ресурсах, которые кто-то в США хотел бы забрать себе и хотел бы иметь украинцев в качестве слуг, "сидящих" на этих природных ресурсах", — отметил российский министр.
Он также заявил, что применение гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" было сигналом Западу.
"Сообщение, которое хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему в реальных условиях, заключается в том, что будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы", — сказал Лавров.
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