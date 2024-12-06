Назван самый токсичный праздник в году

Приготовление пищи, праздничные свечи и хлопушки выделяют летучие химические вещества, вредные для человека. Специалисты назвали самый токсичный праздник в году - Новый год, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Daily Mail.
Опасные для здоровья вещества возникают при приготовлении пищи, когда включенные на многие часы газовые духовки выделяют диоксид азота. Опасны не только газовые, но и электрические плиты - они выбрасывают в атмосферу сверхтонкие частицы размером менее 100 нанометров, которые глубоко проникают в наши дыхательные пути.
Модные свечи с праздничными ароматами, такими как корица и омела, выделяют летучие химические вещества, и даже безобидные на первый взгляд хлопушки для вечеринок выбрасывают в воздух мельчайшие частицы.
"Новый год, возможно, самый токсичный день в году. Это имеет тот же эффект, что и стояние на обочине оживленной лондонской дороги в течение четырех часов, что большинство людей не стали бы делать", - говорит эксперт по загрязнению из Эссекского университета Ян Колбек.
Решением проблемы могут стать домашние растения, которые способны поглощать часть испарений, циркулирующих внутри помещений. Ученые советуют также сажать во дворе березы - они сокращают загрязнение вдвое.
Загрязнение не единственный риск: для страховых компаний Новый год - ночной кошмар. Они выплачивают ежегодно огромные суммы из-за пожаров и травм, полученных во время празднования.
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