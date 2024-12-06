18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.65
552.19
5.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
06.12.2024, 08:24

Назван самый токсичный праздник в году

Новости Мира 0 404

Приготовление пищи, праздничные свечи и хлопушки выделяют летучие химические вещества, вредные для человека. Специалисты назвали самый токсичный праздник в году - Новый год, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Daily Mail.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Опасные для здоровья вещества возникают при приготовлении пищи, когда включенные на многие часы газовые духовки выделяют диоксид азота. Опасны не только газовые, но и электрические плиты - они выбрасывают в атмосферу сверхтонкие частицы размером менее 100 нанометров, которые глубоко проникают в наши дыхательные пути.

Модные свечи с праздничными ароматами, такими как корица и омела, выделяют летучие химические вещества, и даже безобидные на первый взгляд хлопушки для вечеринок выбрасывают в воздух мельчайшие частицы.

"Новый год, возможно, самый токсичный день в году. Это имеет тот же эффект, что и стояние на обочине оживленной лондонской дороги в течение четырех часов, что большинство людей не стали бы делать", - говорит эксперт по загрязнению из Эссекского университета Ян Колбек.

Исследования показывают, что наши хорошо изолированные, закрытые дома представляют потенциальную опасность для здоровья, когда мы готовимся к главному празднику года.

Решением проблемы могут стать домашние растения, которые способны поглощать часть испарений, циркулирующих внутри помещений. Ученые советуют также сажать во дворе березы - они сокращают загрязнение вдвое.

Загрязнение не единственный риск: для страховых компаний Новый год - ночной кошмар. Они выплачивают ежегодно огромные суммы из-за пожаров и травм, полученных во время празднования.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...