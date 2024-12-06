Назван самый токсичный праздник в году

Приготовление пищи, праздничные свечи и хлопушки выделяют летучие химические вещества, вредные для человека. Специалисты назвали самый токсичный праздник в году - Новый год, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Daily Mail .

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Опасные для здоровья вещества возникают при приготовлении пищи, когда включенные на многие часы газовые духовки выделяют диоксид азота. Опасны не только газовые, но и электрические плиты - они выбрасывают в атмосферу сверхтонкие частицы размером менее 100 нанометров, которые глубоко проникают в наши дыхательные пути.

Модные свечи с праздничными ароматами, такими как корица и омела, выделяют летучие химические вещества, и даже безобидные на первый взгляд хлопушки для вечеринок выбрасывают в воздух мельчайшие частицы.

"Новый год, возможно, самый токсичный день в году. Это имеет тот же эффект, что и стояние на обочине оживленной лондонской дороги в течение четырех часов, что большинство людей не стали бы делать", - говорит эксперт по загрязнению из Эссекского университета Ян Колбек.

Исследования показывают, что наши хорошо изолированные, закрытые дома представляют потенциальную опасность для здоровья, когда мы готовимся к главному празднику года.

Решением проблемы могут стать домашние растения, которые способны поглощать часть испарений, циркулирующих внутри помещений. Ученые советуют также сажать во дворе березы - они сокращают загрязнение вдвое.

Загрязнение не единственный риск: для страховых компаний Новый год - ночной кошмар. Они выплачивают ежегодно огромные суммы из-за пожаров и травм, полученных во время празднования.