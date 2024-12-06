Жителей развеселила пропажа первой «а» из названия города Саратов, но шутки вышли грустными

В названии города «Саратов» исчезла первая буква «а». Пропажу обнаружили на вывеске городского аэропорта, а фото мгновенно разлетелись по пабликам, передает hibiny.ru

Фото: Mash

Разумеется, просто так мимо этой новости саратовцы пройти не могли. Они принялись шутить, правда, большая часть шуток оказалась совсем не смешной.

«И не поспоришь ведь с аэропортом», «Можно в принципе уже и переименовывать город», «Прилетел, а тебе — сразу и по факту», «Нужно в начале еще „ЗА“ добавить», «Зато честно», — написали комментаторы Telegram-канала «Саратов. Жесть 18+».

Многие, к слову, и вовсе ничего смешного в ситуации не увидели, решив, что отсутствующая буква наносит удар по имиджу города. Их возмутило, что администрация аэропорта даже не прикрыла получившееся неприглядное слово.