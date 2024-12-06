Жителей развеселила пропажа первой «а» из названия города Саратов, но шутки вышли грустными

В названии города «Саратов» исчезла первая буква «а». Пропажу обнаружили на вывеске городского аэропорта, а фото мгновенно разлетелись по пабликам, передает hibiny.ru
Разумеется, просто так мимо этой новости саратовцы пройти не могли. Они принялись шутить, правда, большая часть шуток оказалась совсем не смешной.
«И не поспоришь ведь с аэропортом», «Можно в принципе уже и переименовывать город», «Прилетел, а тебе — сразу и по факту», «Нужно в начале еще „ЗА“ добавить», «Зато честно», — написали комментаторы Telegram-канала «Саратов. Жесть 18+».
Многие, к слову, и вовсе ничего смешного в ситуации не увидели, решив, что отсутствующая буква наносит удар по имиджу города. Их возмутило, что администрация аэропорта даже не прикрыла получившееся неприглядное слово.
«Буква сломалась еще несколько месяцев назад — разлетелась от ветра. Вчера ее сняли, чтобы переделать, скоро вернут», — прояснил ситуацию один из комментаторов.
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