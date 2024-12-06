Названа неожиданная польза кофе

Ежедневное употребление кофе продлевает жизнь, убежден профессор биомедицинских наук в Университете Англия Раскин (Великобритания) Джастин Стеббинг. Его слова о неожиданной пользе кофе сообщает The Sun, передает Lenta.ru

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По словам Стеббинга, исследование, в котором приняли участие 400 тысяч человек, показало, что потребление кофе в течение 12–13 лет связано с более низким риском смерти. Причем профессор указал, что самый сильный эффект наблюдался у тех, кто выпивал по четыре-пять чашек в день. «Этот эффект долголетия может объясняться накопительным действием свойств кофе, защищающих от различных заболеваний», — объяснил эксперт.

Профессор уточнил, что кофе может защитить от болезней сердца и инсультов, диабета второго типа, заболеваний печени, рака и нейродегенеративных заболеваний. Еще одним преимуществом кофе Стеббинг назвал пользу для психического здоровья. По его словам, у любителей кофе на 20 процентов снижается риск впасть в депрессию.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предостерегла от употребления кофе. По ее словам, переизбыток кофеина может привести к повышенной тревожности, вызвать сердечно-сосудистые заболевания, а также усугубить симптомы гастрита или язвы желудка.