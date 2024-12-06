Ахеджакову захотели убрать из «Иронии судьбы»

Народную артистку России Лию Ахеджакову предложили заменить на актрису Елизавету Боярскую при помощи нейросети в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром». Об этом сообщает Telegram -канал Shot, передает Lenta.ru

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

С такой инициативой в Министерство культуры обратилась общественник Елена Крайт после того, как Ахеджакова произнесла лозунг украинских националистов со сцены в США, уточняет канал. «Так как роль Тани из фильма не убрать, ее лицо предложили заменить на Лизу Боярскую за счет нейросети», — говорится в сообщении.

Отмечается, что традиция показывать фильм 31 декабря, где артистка сыграла подругу главной героини, существует уже 30 лет.

Ранее сообщалось, что Лия Ахеджакова произнесла лозунг, который используется украинскими националистами, после выступления в постановке «Мой внук Вениамин» в США. Обращен возглас актрисы был к зрителям, а некоторые гости ответили на него. Вскоре после того, как ролик разошелся по сети, Ахеджакову потребовали признать иноагентом и лишить звания народной артистки.