Как привлечь в дом счастье и удачу: 3 магических ритуала, которые действуют безотказно

Если нас преследуют неудачи, мы начинаем задумываться, что в жизни идет не так. Первым делом на ум приходят вещи, притягивающие удачу: подкова над входной дверью или смотрящий вверх веник. Считается, что эти ритуальные вещицы способны защитить дом от бед и напастей, пишет журнал «Совет планет», передает hibiny.ru

Фото с сайта hibiny.ru

Однако есть и другие способы привлечь счастье и удачу:

1. Защитный гвоздь

Его вбивают в косяк двери, расположенной напротив входа в дом. Перед проведением обряда специально для этого купленный гвоздь окунают в стакан холодной воды и вытаскивают со словами: «Пока ты вбит, моя семья спокойно спит».

2. Нить удачи

Купите клубок натуральной красной шерсти. Спрячьте его от посторонних глаз в главной комнате дома (в зале или гостиной). Если вдруг у кого-то из членов семьи возникнут проблемы, отрежьте кусочек нити и повяжите этому человеку на руку или привяжите к предмету, который он всегда носит с собой (например, брелок с ключами).

3. Семейный обеденный стол

Очень хорошо, если в вашем доме есть круглый обеденный стол, за которым по вечерам (время от времени) собираются все члены семьи. Важна возможность подойти к нему с любой стороны. Если такого нет, непременно приобретите. Тогда семья будет крепкой, дети будут ценить и уважать родителей, а родители прислушиваться к мнению своих чад.