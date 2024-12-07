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07.12.2024, 10:14

Петербургскую тюрьму "Кресты" выставили на торги

Новости Мира 0 365

В Санкт-Петербурге (Российская Федерация) объявлен аукцион по продаже исторического комплекса бывшего следственного изолятора "Кресты". Стартовая цена лота составляет 1,05 млрд руб (около 5 млрд тенге - ред.), передает inbusiness.kz со ссылкой на РБК.

Фото: "Дом. РФ"
Фото: "Дом. РФ"

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 февраля 2025 года. Торги назначены на 21 февраля.

"Период экспозиции (время между объявлением торгов и их проведением) для "Крестов" увеличен почти до трех месяцев. Это позволит принять участие в торгах на конкурентной основе максимальному количеству инвесторов", — отметил директор по реализации федерального имущества госкомпании "Дом.РФ" Николай Сарокваша.

Комплекс расположен между улицей Комсомола и Арсенальной набережной. В состав лота вошли участки общей площадью 3,9 га, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тыс. кв. м.

Как уточнили в институте жилищного развития, часть из этих зданий и сооружений входят в состав выявленного объекта культурного наследия. После реставрации и современного приспособления здесь может расположиться многофункциональный центр.

"Основная задача "Дом.РФ" при реализации подобных объектов — дать им вторую жизнь, провести приспособление для современного использования через поиск добросовестных и надежных инвесторов", — отметил Николай Сарокваша.

В мае прошлого года "Кресты" были переданы "Дом.РФ". Ранее бывший следственный изолятор находился в оперативном управлении УФСИН. Комплекс не использовался уже много лет.

Исторический комплекс "Крестов" является памятником архитектуры. Он возведен на набережной Невы в центральной части Санкт-Петербурга в 1890 году. Название комплекса связано с его конфигурацией — два здания построены в форме крестов. Оба "креста" соединены между собой зданием административного корпуса, на верхнем этаже которого расположен пятиглавый храм.

На территории в 4,5 га были также расположены больница, инфекционный барак, морг, ледник, кузница и другие здания. После строительства нового комплекса СИЗО в Колпино под Петербургом комплекс не используется для содержания подследственных.

Напомним, власти Петербурга не раз высказывали идеи редевелопмента "Крестов" — например, в 2013 году предлагалось разместить там офисы, арт-отели, дизайнерские шоурумы, магазины и рестораны. Проект предлагали реализовать по схеме государственно-частного партнерства, но он не получил развития. В 2021 году митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий предлагал ФСИН передать "Кресты" на баланс Русской православной церкви.

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