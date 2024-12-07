100 лет — не предел: какие знаки Зодиака являются долгожителями — генетика тут роли не играет

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Долголетие человека зависит не только от образа жизни, генетики, но и знака Зодиака. Астрология оказывает мощное влияние на каждого, и с этим нельзя поспорить. Жизнь до глубокой старости уготована звездами лишь некоторым людям, полагают астрологи.

Телец. Представители этого знака Зодиака отличаются хорошим здоровьем, из-за чего у них редко возникают какие-либо проблемы. Они привыкли следить за собой и не допускать стрессов, что также имеет положительное влияние на организм.

Тельцы имеют внутреннюю силу, которая помогает справиться с любыми неприятностями, сложностями, возникающим на жизненном пути. Эти люди всегда доживают до глубокой старости.

Козерог. Этот знак Зодиака практически никогда не болеет, ведь он привык следить за своим здоровьем в любом возрасте. Такие люди умеют находить баланс во всех делах, из-за чего они обладают крепкой нервной системой.

Если Козерог поставил себе цель дожить до глубокой старости, то он обязательно придет к этому, ведь целеустремленности знака Зодиака можно только позавидовать.