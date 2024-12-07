Геннадий Хазанов объяснил свой отказ от сольных выступлений: «В первых рядах пьют шампанское и швыряют пробки на сцену»

Знаменитый артист в беседе с «Комсомольской правдой» пожаловался на неадекватное поведение зрителей, из-за которого ему пришлось отказаться от сольных выступлений, передает hibiny.ru

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Хазанов, в частности, отметил, что публика меняется слишком быстро и не в лучшую сторону. Ему все труднее следовать ее запросам, причем началось это еще в начале 90-х. Сейчас же некоторые зрители ведут себя просто ужасно, особенно те, кто приобретает самые дорогие билеты.

«Зритель изменился принципиально. Огромная часть публики — это нуворишевский сегмент», — объяснил свое решение юморист.

Хазанов вспомнил, что во время одного из выступлений в зале «Октябрь» зрители на первых рядах, не стесняясь, открывали шампанское и швыряли пробки на сцену. Они еще не додумались приходить на концерт с бокалами, но использовали не менее грубый метод — брали банки с пивом, выпивали содержимое и потом наливали в эти банки шампанское.

Артист признал, что выступать в таких условиях просто невозможно. Поэтому он и отказался от сольных концертов. Последние десять лет Геннадий выступает только в спектаклях. Любители театра, к счастью, еще не додумались вести себя как в кабаре.

Справка: Геннадий Хазанов — народный артист РСФР, худрук Московского театра эстрады. Дебютировал на сцене в 1969 году как конферансье в оркестре Леонида Утесова.