Для предотвращения деменции оказались важны только три этих фактора

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На протяжении многих лет считалось, что все, от того, во сколько вы ложитесь спать, до того, сколько алкоголя вы употребляете, было связано с нарушением памяти. Но, проанализировав данные более чем 20 000 пожилых людей старше 30 лет, исследователи обнаружили, что три фактора образа жизни явно перевешивают все остальные.

Отсутствие хобби, ожирение и малоподвижный образ жизни после 60 лет названы главными факторами, влияющими на развитие этого расстройства, пишет Daily Mail. Таким образом, вязание, регулярные прогулки и контроль за потреблением калорий являются наиболее важными факторами для предотвращения неизлечимого заболевания.

кономист Питер Худомиет, возглавлявший исследование, пояснил, что полученные выводы предоставляют дополнительные данные о действиях, которые люди могут предпринять, чтобы вести образ жизни, способствующий здоровью мозга на протяжении всей жизни.

В своем исследовании ученый добавил: "Другие факторы образа жизни и здорового поведения не являются сильными предикторами деменции, такие как курение, проверка уровня холестерина, прививки от гриппа, маммография, мазки Папаниколау и обследование груди или предстательной железы".

Ученые предполагают, что знание о факторах риска может помочь людям предотвратить старческое слабоумие. Вот что решил сделать 41-летний актер "Мстителей" Крис Хемсворт после того, как обнаружил, что у него повышена вероятность развития деменции во время съемок документального фильма. Он, как пишет Daily Mail, стал уделять больше внимания сну, управлению стрессом, питанию и фитнесу, стремясь снизить риск развития этого заболевания.

Исследования показали, что почти 10 процентов взрослых старше 65 лет могут страдать деменцией, что составляет более 7 миллионов человек. Это число, вероятно, будет расти, если нынешние тенденции сохранятся, и к 2040 году оно затронет примерно 12 миллионов человек.

Комплексное исследование было проведено корпорацией RAND, некоммерческим исследовательским учреждением, базирующимся в Калифорнии и финансируемым биотехнологической компанией Genentech. В него вошли три отдельных исследования, посвященных изучению того, какие факторы повышают риск развития деменции у людей и как они реагируют на это.

В первом исследовании использовался опрос, в котором с 1992 года приняли участие более 20 000 пожилых людей. В ходе опроса, получившего название "Исследование здоровья и выхода на пенсию", людей спрашивали об их повседневных привычках и состоянии здоровья. В том числе спрашивали об увлечениях. Среди наиболее популярных тем были шахматы, игры в слова, садоводство, уход за автомобилем и пошив одежды. Используя это исследование, они обнаружили, что те, кто страдал ожирением, не занимался спортом и не имел хобби в возрасте старше 60 лет, были более склонны к развитию деменции.

Эта закономерность сохранялась даже после учета других факторов, таких как социально-экономический статус.

Другие факторы, например, если кто-то ранее перенес инсульт и не имел частной медицинской страховки, также соответствовали большей распространенности деменции. Что касается других факторов, таких как потребление алкоголя, исследователи обнаружили, что люди, которые употребляли умеренно, имели самый низкий риск развития деменции, и что риск был повышен как у людей, которые никогда не пили, так и у тех, кто употреблял чрезмерно.

Исследователи не представили аргументов относительно того, почему занятия хобби и поддержание физической формы могли дольше сохранять работоспособность мозга людей.

Но исследования показали, что хобби помогают людям чувствовать, что у них есть цель в жизни, и помогают им развивать свои когнитивные способности, в буквальном смысле тренируя их мозг.

По словам исследователей, оба эти фактора связаны с меньшим накоплением белков в мозге, связанных с болезнью Альцгеймера. С физической точки зрения, регулярные физические упражнения могут помочь поддерживать здоровый кровоток. Считается, что здоровый приток крови к мозгу имеет решающее значение для долгосрочного здоровья этого органа, поскольку кровь поставляет питательные вещества, необходимые для мышления, здоровья и памяти, согласно данным Общества Альцгеймера.

С другой стороны, у людей, страдающих ожирением, часто возникают проблемы с кровообращением, что может привести к более высокому риску развития деменции. Некоторые исследования также показали, что ожирение может вызывать хроническое воспаление, которое может привести к долговременному повреждению мозга.

Во втором и третьем исследованиях в рамках нового отчета RAND изучалось, как люди реагируют, когда узнают, что у них диагностировано слабоумие, и с какими препятствиями они сталкиваются при лечении. Они обнаружили, что после постановки диагноза около 25% обратились за финансовой помощью по сравнению с примерно 2% людей без деменции в том же возрасте.

Самым большим препятствием для лечения названы расходы, связанные с лечением памяти из собственных средств. 80% респондентов заявили, что прошли бы когнитивное тестирование, если бы оно было бесплатным, но это число сократилось вдвое, если бы тест стоил 300 долларов.