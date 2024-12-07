Для предотвращения деменции оказались важны только три этих фактора

Знание о рисках может помочь людям предотвратить старческое слабоумие, сообщает mk.ru
На протяжении многих лет считалось, что все, от того, во сколько вы ложитесь спать, до того, сколько алкоголя вы употребляете, было связано с нарушением памяти. Но, проанализировав данные более чем 20 000 пожилых людей старше 30 лет, исследователи обнаружили, что три фактора образа жизни явно перевешивают все остальные.
Отсутствие хобби, ожирение и малоподвижный образ жизни после 60 лет названы главными факторами, влияющими на развитие этого расстройства, пишет Daily Mail. Таким образом, вязание, регулярные прогулки и контроль за потреблением калорий являются наиболее важными факторами для предотвращения неизлечимого заболевания.
кономист Питер Худомиет, возглавлявший исследование, пояснил, что полученные выводы предоставляют дополнительные данные о действиях, которые люди могут предпринять, чтобы вести образ жизни, способствующий здоровью мозга на протяжении всей жизни.
В своем исследовании ученый добавил: "Другие факторы образа жизни и здорового поведения не являются сильными предикторами деменции, такие как курение, проверка уровня холестерина, прививки от гриппа, маммография, мазки Папаниколау и обследование груди или предстательной железы".
Ученые предполагают, что знание о факторах риска может помочь людям предотвратить старческое слабоумие. Вот что решил сделать 41-летний актер "Мстителей" Крис Хемсворт после того, как обнаружил, что у него повышена вероятность развития деменции во время съемок документального фильма. Он, как пишет Daily Mail, стал уделять больше внимания сну, управлению стрессом, питанию и фитнесу, стремясь снизить риск развития этого заболевания.
Исследования показали, что почти 10 процентов взрослых старше 65 лет могут страдать деменцией, что составляет более 7 миллионов человек. Это число, вероятно, будет расти, если нынешние тенденции сохранятся, и к 2040 году оно затронет примерно 12 миллионов человек.
Комплексное исследование было проведено корпорацией RAND, некоммерческим исследовательским учреждением, базирующимся в Калифорнии и финансируемым биотехнологической компанией Genentech. В него вошли три отдельных исследования, посвященных изучению того, какие факторы повышают риск развития деменции у людей и как они реагируют на это.
В первом исследовании использовался опрос, в котором с 1992 года приняли участие более 20 000 пожилых людей. В ходе опроса, получившего название "Исследование здоровья и выхода на пенсию", людей спрашивали об их повседневных привычках и состоянии здоровья. В том числе спрашивали об увлечениях. Среди наиболее популярных тем были шахматы, игры в слова, садоводство, уход за автомобилем и пошив одежды. Используя это исследование, они обнаружили, что те, кто страдал ожирением, не занимался спортом и не имел хобби в возрасте старше 60 лет, были более склонны к развитию деменции.
Эта закономерность сохранялась даже после учета других факторов, таких как социально-экономический статус.
Другие факторы, например, если кто-то ранее перенес инсульт и не имел частной медицинской страховки, также соответствовали большей распространенности деменции. Что касается других факторов, таких как потребление алкоголя, исследователи обнаружили, что люди, которые употребляли умеренно, имели самый низкий риск развития деменции, и что риск был повышен как у людей, которые никогда не пили, так и у тех, кто употреблял чрезмерно.
Исследователи не представили аргументов относительно того, почему занятия хобби и поддержание физической формы могли дольше сохранять работоспособность мозга людей.
Но исследования показали, что хобби помогают людям чувствовать, что у них есть цель в жизни, и помогают им развивать свои когнитивные способности, в буквальном смысле тренируя их мозг.
По словам исследователей, оба эти фактора связаны с меньшим накоплением белков в мозге, связанных с болезнью Альцгеймера. С физической точки зрения, регулярные физические упражнения могут помочь поддерживать здоровый кровоток. Считается, что здоровый приток крови к мозгу имеет решающее значение для долгосрочного здоровья этого органа, поскольку кровь поставляет питательные вещества, необходимые для мышления, здоровья и памяти, согласно данным Общества Альцгеймера.
С другой стороны, у людей, страдающих ожирением, часто возникают проблемы с кровообращением, что может привести к более высокому риску развития деменции. Некоторые исследования также показали, что ожирение может вызывать хроническое воспаление, которое может привести к долговременному повреждению мозга.
Во втором и третьем исследованиях в рамках нового отчета RAND изучалось, как люди реагируют, когда узнают, что у них диагностировано слабоумие, и с какими препятствиями они сталкиваются при лечении. Они обнаружили, что после постановки диагноза около 25% обратились за финансовой помощью по сравнению с примерно 2% людей без деменции в том же возрасте.
Самым большим препятствием для лечения названы расходы, связанные с лечением памяти из собственных средств. 80% респондентов заявили, что прошли бы когнитивное тестирование, если бы оно было бесплатным, но это число сократилось вдвое, если бы тест стоил 300 долларов.
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