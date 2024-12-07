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07.12.2024, 17:26

Как бьюти-процедуры могут надолго испортить здоровье

Новости Мира 0 486

Красота, как известно, требует жертв. Однако иногда цена слишком высока. По мнению дерматолога Натальи Махневой, некоторые бьюти-процедуры могут сильно навредить здоровью и на устранение последствий может уйти довольно много времени и денег, рассказывает Tengri Life.

Фото:depositphotos.com
Фото:depositphotos.com

Как отмечает специалист, один из главных факторов, на которые нужно обращать внимание во время похода в салон красоты, - чистота помещения и стерильность инструментов. И не важно, идет речь о маникюре, наращивании ресниц или нанесении макияжа.

"Необработанные ножницы могут занести в ваш организм множество опасных болезней - от грибка до гепатита. Причем коварство многих грибковых инфекций в том, что их симптомы нередко проявляются лишь через пару лет после заражения, так как грибковые споры медленно размножаются", - говорит специалист.

Немалую опасность в себе таит, казалось бы, безобидная бьюти-процедура – покрытие ногтей гель-лаком.

"Сушить такое покрытие нужно с помощью специальных ультрафиолетовых ламп. И эта процедура может не лучшим образом повлиять на ваше здоровье. Исследователи Калифорнийского университета Сан-Диего выяснили: лампы, которые используют для сушки лака, способны повреждать ДНК клеток и провоцировать рак. Всего за 20 минут лампа могла уничтожить от 20 до 30 процентов живых клеток. За час лампа уничтожала от 65 до 70 процентов. А специалисты ученые медико-генетического центра Genotek узнали, что для некоторых людей УФ-лампы особенно опасны. Речь идет о носителях мутации в гене MC1R, которая в несколько раз повышает риск меланомы", - отмечает дерматолог.

 

Фото: depositphotos

Кроме того, процедура снятия гель-лака со временем истончает ногтевую пластину. Эксперт рекомендует делать перерывы и давать своим ногтям отдохнуть от покрытия.

С наращиванием ресниц тоже не все так просто. Клей, который используют мастера, может вызывать аллергические реакции.

"Еще страшнее, если ваш лешмейкер не соблюдает правила гигиены. В этом случае есть риск заработать демодекоз - поражение кожи, вызванное клещом-паразитом. Лечить его придется долго и муторно. А еще травма века может по итогу повлиять на остроту зрения.Кроме того, девушкам с наращенными ресницами не рекомендуют умываться, и это тоже может навредить натуральным ресницам", - предостерегает специалист.

 

Фото: depositphotos

Как отмечают ученые из Технологического института Джорджии, искусственные реснички обычно сильно длиннее естественных. И если обычные ресницы по длине составляют одну треть ширины глаза, то куда более длинные накладные и наращенные уже не защищают глаз от пыли и мусора, а наоборот. Это чревато синдромом сухого глаза.

Отказаться от наращивания советует и доцент Медицинской школы Нью-Йоркского университета, медицинский редактор журнала Health’s Рошини Раджапакса. Острый пинцет, который используют мастера, может навредить вашим настоящим ресницам. А неудачное наращивание рискует закончиться инфекцией роговицы или века.

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