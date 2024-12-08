Парламент Южной Кореи не поддержал импичмент президента Юн Сок Ёля

Парламент Южной Кореи 7 декабря не смог собрать необходимое количество голосов для объявления импичмента президенту Юн Сок Ёлю, который ранее безуспешно пытался ввести военное положение в стране, сообщает Zakon.kz .

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Как пишет "Ренхап", в голосовании приняли участие 195 из 300 членов Национального собрания, но для принятия решения требовалась поддержка как минимум двух третей депутатов.

Оппозиционные партии, инициировавшие процесс импичмента, располагают 192 местами в парламенте, что заставило их искать поддержку как минимум восьми представителей правящей партии "Сила народа".

Вместе с тем в Сеуле начался митинг с требованием отставки президента. Демонстрация проходит в районе Йоидо, где расположено Национальное собрание. По информации Yonhap, в акции протеста участвует около 150 тыс. человек. По подсчетам организаторов, к митингу присоединились около 1 млн граждан, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова на фоне предстоящего голосования по его импичменту.