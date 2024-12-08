Ушел из жизни создатель “Полицейской академии“

Продюсер кинофраншизы "Полицейская академия" Пол Маслански скончался на 92-м году жизни. О этом сообщил сценарист Пэт Профт, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Deadline.
Продюсер умер по естественным причинам в больнице в Калифорнии.
Благодарен за встречу с Полом Маслански", - написал Профт в Facebook . "Он нанял меня и Нила Израэля для исследования и написания "Полицейской академии". Первый фильм, который я когда-либо писал. Пола больше нет. Салли и его сын... Сочувствую вашей утрате. Он оставил после себя след из комедий".
Пол Маслански продюсировал такие фильмы, как "Замок живых мертвецов " (1964), " Наперегонки с дьяволом" (1975), "Аллея проклятья" (1977), "Возвращение в страну Оз" (1985), "Русский дом" (1990), "Полицейский и 1/2" (1993) и "Флюк" (1995).
Комментарии0 комментарий(ев)