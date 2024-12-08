Ушел из жизни создатель “Полицейской академии“

Продюсер умер по естественным причинам в больнице в Калифорнии.

Благодарен за встречу с Полом Маслански", - написал Профт в Facebook . "Он нанял меня и Нила Израэля для исследования и написания "Полицейской академии". Первый фильм, который я когда-либо писал. Пола больше нет. Салли и его сын... Сочувствую вашей утрате. Он оставил после себя след из комедий".