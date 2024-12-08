Мухаммед стало самым популярным именем для мальчиков в Англии и Уэльсе

Имя Мухаммед стало самым популярным среди мальчиков в Англии и Уэльсе в 2023 году, сообщает Reuters.

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Это арабское имя стабильно входило в десятку самых популярных с 2016 года и заняло второе место в 2022 году. В 2023 году оно вытеснило имя Ной с первой позиции, а на третьем месте теперь оказалось имя Оливер вместо Джорджа​.

Эксперты отметили, что на популярность некоторых имён оказали влияние знаменитости, включая семью Кардашьян. Детей в этой семье зовут Рейн и Сент, и такие имена стали популярными среди новорождённых.

Также увеличилось количество людей с именами, связанными с поп-музыкантами. Например, Билли Айлиш.

В то же время имена членов королевской семьи, например, Чарльз, Джордж и Гарри, стали менее популярными.