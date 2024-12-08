18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.65
544.6
5.17
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
08.12.2024, 10:49

Экс-министра обороны Южной Кореи арестовали по подозрению в госизмене

Новости Мира 0 323

Прокуратура Южной Кореи арестовала бывшего министра обороны Ким Ен Хена, ранее предложившего президенту страны Юн Сок Елю ввести военное положение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен. ©️ Yonhap
Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен. ©️ Yonhap

По информации агентства Ренхап, экс-чиновника задержали по подозрению в государственной измене.

"Прокуратура арестовала бывшего министра обороны Ким Ен Хена в воскресенье на фоне расследования предполагаемой государственной измены после <...> объявления президентом Юн Сок Елем военного положения", - говорится в сообщении.

Ким Ен Хен ранее объявил о своей отставке, взяв на себя полную ответственность за недавнее введение чрезвычайного военного положения в стране. В своем заявлении министр обороны выразил сожаление за вызванную неразбериху и подтвердил, что все действия военных проходили под его руководством.

Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ель сделал видеообращение и принес извинения за введение военного положения в стране и пообещал не вводить его снова на фоне предстоящего голосования в парламенте по его импичменту.

Глава государства также заявил о готовности понести ответственность за введение военного положения. "Я доверю своей партии стабилизировать политическую ситуацию в будущем, включая мой срок на посту", - сказал он.

В субботу, 7 декабря, Национальное собрание Республики Корея не смогло набрать нужного числа голосов для импичмента Юн Сок Еля.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Вниманию водителей: на дорогах Мангистау запустили «Оракул»Общество
30.11.2024, 13:26 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0
Казахстанская предпринимательница осталась без средств в Украине из-за долга в 5 тенгеНовости Казахстана
01.12.2024, 12:01 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...