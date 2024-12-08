Экс-министра обороны Южной Кореи арестовали по подозрению в госизмене

Прокуратура Южной Кореи арестовала бывшего министра обороны Ким Ен Хена, ранее предложившего президенту страны Юн Сок Елю ввести военное положение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
По информации агентства Ренхап, экс-чиновника задержали по подозрению в государственной измене.
"Прокуратура арестовала бывшего министра обороны Ким Ен Хена в воскресенье на фоне расследования предполагаемой государственной измены после <...> объявления президентом Юн Сок Елем военного положения", - говорится в сообщении.
Ким Ен Хен ранее объявил о своей отставке, взяв на себя полную ответственность за недавнее введение чрезвычайного военного положения в стране. В своем заявлении министр обороны выразил сожаление за вызванную неразбериху и подтвердил, что все действия военных проходили под его руководством.
Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ель сделал видеообращение и принес извинения за введение военного положения в стране и пообещал не вводить его снова на фоне предстоящего голосования в парламенте по его импичменту.
Глава государства также заявил о готовности понести ответственность за введение военного положения. "Я доверю своей партии стабилизировать политическую ситуацию в будущем, включая мой срок на посту", - сказал он.
В субботу, 7 декабря, Национальное собрание Республики Корея не смогло набрать нужного числа голосов для импичмента Юн Сок Еля.
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