Экс-министра обороны Южной Кореи арестовали по подозрению в госизмене

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен. ©️ Yonhap

По информации агентства Ренхап, экс-чиновника задержали по подозрению в государственной измене.

"Прокуратура арестовала бывшего министра обороны Ким Ен Хена в воскресенье на фоне расследования предполагаемой государственной измены после <...> объявления президентом Юн Сок Елем военного положения", - говорится в сообщении.

Ким Ен Хен ранее объявил о своей отставке, взяв на себя полную ответственность за недавнее введение чрезвычайного военного положения в стране. В своем заявлении министр обороны выразил сожаление за вызванную неразбериху и подтвердил, что все действия военных проходили под его руководством.

Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ель сделал видеообращение и принес извинения за введение военного положения в стране и пообещал не вводить его снова на фоне предстоящего голосования в парламенте по его импичменту.

Глава государства также заявил о готовности понести ответственность за введение военного положения. "Я доверю своей партии стабилизировать политическую ситуацию в будущем, включая мой срок на посту", - сказал он.

В субботу, 7 декабря, Национальное собрание Республики Корея не смогло набрать нужного числа голосов для импичмента Юн Сок Еля.