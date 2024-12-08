Неизвестный мужчина заплатил за ужин с Ксенией Собчак почти 35 миллионов рублей

Ксения Собчак рассказала подписчикам, что с ней поужинает некий Андрей, который заплатил за эту возможность 34,6 миллиона рублей, передает hibiny.ru

Фото: s-nbcnews.com

Журналистка уточнила, что неизвестный мужчина купил возможность провести вечер в ее обществе на благотворительном аукционе «Action». По факту, он заплатил буквально за пару часов совместного времяпрепровождения в ресторане за ужином.

«Сообщаю: Андрей заплатил, скоро идем ужинать", — похвасталась Ксения.

В качестве подтверждения Собчак разместила фото чека на кругленькую сумму, которая, по идее, пойдет в вышеупомянутый фонд.

Справка: фонд «Action» создали Светлана Бондарчук и Евгения Попова. Специализируется он на помощи детям и взрослым, столкнувшихся со сложными жизненными ситуациями.

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