Почему иностранцы смеются над именем Полина: какие ещё имена могут насмешить иностранцев

Не секрет, что русского человека легко можно развеселить необычными заморскими именами. В свое время мы даже придумывали анекдоты про Хулио и прочих Педро, передает hibiny.ru

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Впрочем, работает это и в обратную сторону. Среди привычных нашему уху русских имен есть такие, которые заставят иностранца раз-другой хихикнуть в кулачок. Вот лишь 3 из них.

Галина

Для нас Галина — это «Галя», а для испанцев или итальянцев — «курица». Вспомните ту самую Gallina Blanca — название производителя бульонных кубиков переводится «Белая курица».

Полина

Похожая история и с Полями, вот только в их случае все может быть даже несколько более обидно. В итальянском слово pollina переводится как «куриный навоз», но зато у испанцев это же слово значит «жеребенок».

Людмила

Не повезло и Людам. В переводе с сербского слово «луда» означает «сумасшедшая». Конечно, разницу в произношении сложно не заметить, но ассоциаций избежать все равно будет трудно.

Ранее мы рассказали, какое имя для девочек оказалось в России самым популярным в уходящем году.

А также перечислили имена, которые на Руси считались несчастливыми.