Стало известно о первых распоряжениях повстанцев после входа в Дамаск

Всем вошедшим в Дамаск повстанческим силам запрещается захватывать государственные учреждения, которые до официального транзита власти останутся под управлением премьер-министра Сирии Мухаммада Гази аль-Джалали. Как передает Al Jazeera , такой приказ отдал глава группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммед аль-Джулани, передает Tengrinews.kz .

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Также лидер группировки запретил "праздничную стрельбу". Повстанцы объявили о завершении периода правления Башара Асада и начале "новой Сирии".

"В новой Сирии, где все сосуществуют в мире, торжествует справедливость и устанавливается истина, где ценят каждого сирийца и сохраняют его достоинство, мы переворачиваем страницу темного прошлого и открываем новые горизонты будущего", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале единого командования оппозиции и исламистов "Аль-Фатх аль-Мубин" после вступления сил в Дамаск.

Агентство Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных офицеров сирийской армии утверждает, что Башар Асад покинул Дамаск и улетел "в неизвестном направлении" на фоне военных действий в стране.

Сирийские повстанцы (их объединение включает "Свободную сирийскую армию" и исламистскую группировку "Хайят Тахрир аш-Шам") начали свое наступление на севере страны 27 ноября и достигли Дамаска, расположенного на юге, менее чем за две недели.

В ночь на воскресенье, 8 декабря, ближневосточные и западные информагентства сообщили о взятии повстанцами Дамаска. Утром сирийский премьер Мухаммад Гази аль-Джалали объявил, что не покидает столицу и сообщил, что готов сотрудничать с любым руководством, выбранным сирийским народом, и принимать любые меры по передаче власти.