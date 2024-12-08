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08.12.2024, 17:22

Япония вводит четырехдневную рабочую неделю

Новости Мира 0 415

Токио пробует новый способ борьбы с демографическим кризисом - четырехдневная рабочая неделя. Такая отчаянная попытка правительства исходит из демографической ситуации в Японии: сейчас население быстро стареет, а новые граждане-молодежь не собираются рожать из-за своего трудоголизма, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Fortune.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как говорится в издании, Токио, один из крупнейших работодателей страны, разрешило своим сотрудникам работать только четыре дня в неделю. Нововведение направлено на снижение давления на женщин и повышение рождаемости в стране, где население стремительно стареет.

В рамках реформы сотрудники смогут не только работать четыре дня в неделю, но и пользоваться частичным отпуском по уходу за детьми. Эта инициатива позволит сокращать рабочий день на два часа, что особенно важно для родителей.

"Мы будем продолжать гибко пересматривать формы работы, чтобы женщины не должны были жертвовать карьерой из-за таких жизненных обстоятельств, как рождение и воспитание детей", - заявила в своей речи губернатор Токио Юрико Коикэ на этой неделе в ходе очередной сессии Токийской столичной ассамблеи.

Как отмечается в издании, рождаемость в Японии падает восьмой год подряд. Так, в первой половине 2024 года уровень рождаемости в стране достиг рекордно низкого уровня. На свет появилось всего 350 тысяч детей, что на 5,7 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Коэффициент рождаемости в столице опустился до рекордных 0,99 ребенка, тогда как для поддержания стабильного населения необходимо 2,1.

Отмечается, что правительство Японии уже несколько десятилетий внедряет меры для повышения рождаемости: субсидии на детские сады, длительные отпуска по уходу за ребенком и даже запуск приложения для знакомств. Однако эффект оказался минимальным, так как жесткая трудовая культура и нагрузка на женщин остались неизменными.

Почему в Токио именно четырехдневная неделя?

Согласно исследованиям, сокращение рабочей недели способствует равномерному распределению домашних обязанностей и улучшению качества жизни. Эксперимент в шести странах показал, что мужчины начинают проводить больше времени с детьми и участвовать в домашних делах, отмечается в издании.

Для Японии, где женщины выполняют в пять раз больше неоплачиваемой работы, чем мужчины, это может стать важным шагом. Более половины японок, родивших меньше детей, чем планировали, связывают это с увеличением нагрузки дома.

Однако не все считают, что такой подход подойдет всем.

"Четырехдневная рабочая неделя может быть эффективной, но она не универсальна для всех отраслей и стран", - комментирует в интервью Fortune эксперт по трудовым практикам Джулия Хобсбом.

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