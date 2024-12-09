Российский военмедик вживлял людям осколки боеприпасов ради компенсаций

Следственный комитет России возбудил дело в отношении военного медика, вживлявшего осколки боеприпасов ради выплат компенсаций. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин .

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

По его словам военмедик, действуя вместе с двумя вышестоящими должностными лицами, проводил хирургические операции по вживлению осколков боеприпасов для имитации ранений.

«Затем в документы вносились фиктивные сведения, на основании которых производились выплаты», — сказал Бастрыкин.

Она заявил, что в результате фигуранты похитили свыше 12 млн рублей.

8 декабря Бастрыкин также рассказал, что шесть российских офицеров, в том числе из военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военных, похитив более 240 млн рублей.