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09.12.2024, 07:32

США нанесли удары по более чем 75 объектам в Сирии

Новости Мира 0 632

После падения власти Башара Асада американские вооруженные силы в воскресенье, 8 декабря, нанесли удары по более чем 75 объектам "Исламского государства" (ИГ) в центральной части Сирии. Целью атаки стало предотвращение попыток ИГ воспользоваться текущей нестабильной ситуацией в стране, пояснили в Центральном командовании США (CENTCOM), передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com/ adameq2
Фото: depositphotos.com/ adameq2

В сообщении центрального командования США говорится, что были нанесены точечные удары по известным лагерям и боевикам ИГИЛ.

"Удары по лидерам, боевикам и лагерям ИГИЛ были нанесены в рамках продолжающейся миссии по подрыву, ослаблению и разгрому ИГИЛ с целью помешать террористической группировке проводить внешние операции и гарантировать, что ИГИЛ не попытается воспользоваться текущей ситуацией для восстановления в центральной Сирии", - сообщили CENTCOM.

Американские военные сообщили, что использовали различные средств ВВС США, включая самолеты B-52, F-15 и A-10.

По их словам, "признаков жертв среди гражданского населения нет".

В CENTCOM пообещали совместно с союзниками и партнерами в регионе продолжить проведение операции "по снижению оперативных возможностей ИГИЛ даже в этот динамичный период в Сирии". "Не должно быть никаких сомнений — мы не позволим ИГИЛ возродиться и воспользоваться текущей ситуацией в Сирии", — заявил генерал Майкл Эрик Курилла.

Ранее президент США Джо Байден назвал падение режима Асада в Сирии "фундаментальным актом справедливости" и одновременно "моментом риска".

Напомним, в Сирии рухнуло 61-летнее правление партии "Баас", пришедшей к власти в стране в 1963 году. После чего Башар Асад ушел с должности президента Сирии.

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы Сирии в конце ноября.

За несколько дней повстанцы установили полный контроль над провинцией Идлиб и захватили второй по величине город Сирии - Алеппо, а затем вошли в Дамаск .

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