Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании вместе с P. Diddy 13-летней девочки

Известного рэпера и предпринимателя Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году вместе с P. Diddy Шоном Комбсом. Предположительно, это произошло на вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке. Jay-Z назвал обвинения "идиотскими", передает Tengrinews.kz со ссылкой на NBC News .

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Иск против Jay-Z , чье настоящее имя Шон Кори Картер, от имени женщины, пожелавшей остаться неизвестной, подал адвокат. Она заявила, что в 2000 году, когда ей было 13 лет, Комбс (P. Diddy) и Картер изнасиловали ее на домашней вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке.

В иске говорится, что у нее не было билета на церемонию и она обращалась к водителям лимузинов, чтобы попытаться попасть на шоу или на вечеринку после него. Один из водителей, по ее словам, сказал, что он работает на Комбса и что она "соответствует тому, что искал Дидди". Он пригласил ее на вечеринку после шоу.

В доме ей пришлось подписать документ, чтобы попасть на вечеринку. По ее мнению, это было соглашение о неразглашении. Копию документа ей не дали. По словам женщины, в доме было полно знаменитостей и людей, которые употребляли марихуану и кокаин.

В воскресенье вечером Картер выступил с пространным заявлением.

"Эти обвинения настолько отвратительны по своей сути, что я умоляю вас подать уголовную жалобу, а не гражданскую! Любой, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заперт, вы не согласны? Эти предполагаемые жертвы заслуживали бы настоящего правосудия, если бы это было так", — ответил Картер на запрос NBC News.

Напомним, в сентябре рэперу Шону Дидди Комбсу предъявили обвинения в рэкете, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и других преступлениях и он сейчас находится за решеткой. Ему в третий раз отказали в освобождении под залог в прошлом месяце. Суд над ним назначен на 5 мая.

Подробности громкого дела мы рассказывали в материале – здесь.

Шон Кори Картер, более известный под сценическим псевдонимом Jay-Z — американский рэпер, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер и предприниматель. В ходе своей карьеры использовал различное написание своего псевдонима: Jaÿ-Z, Jay Z и Jay:Z. Он является основателем и совладельцем лейбла Roc-A-Fella Records, а также бывшим генеральным директором лейбла Def Jam Recordings, является совладельцем 40/40 Club, основателем линии одежды Rocawear и совладельцем клуба НБА — "Бруклин Нетс".