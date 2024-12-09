Дерматовенеролог рассказала, как сладкая газировка влияет на облысение у мужчин

Алопеция — патологическое выпадение волос, которое может сильно ударить по самооценке. Врачи долгие годы изучают факторы облысения у мужчин. Дерматовенеролог Оксана Минкина рассказала, как различные привычки влияют на развитие алопеции, пишет сайт Пироговского Университета , передает hibiny.ru

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Основными факторами появления этой проблемы являются как внешние воздействия, так и генетика. На здоровье волос отражаются гормональные изменения в организме, прием определенных лекарственных препаратов, хронический стресс.

«Есть некоторые ежедневные бытовые факторы, обладающие понятным токсическим действием, которые сегодня подозревают в провокации возникновения алопеции. Например, употребление алкоголя и курение. При этом результаты исследований 2020 и 2024 годов подтвердили лишь повышение риска развития алопеции у курильщиков и не связали эти риски с употреблением алкоголя», — заключила Минкина.

В 2023 году было проведено исследование, которое показало связь между частым употреблением сладкой газировки и облысением. Выяснилось, что фактором алопеции может выступать высокое содержание добавленного сахара в употребляемых напитках.

Справка: к 50 годам облысением страдают 40−66% мужского населения РФ. Наиболее распространенный вид потери волос на фоне гормонального дисбаланса (андрогенная алопеция) появляется у каждого второго мужчины, а у женщин — только в 15% случаев.

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