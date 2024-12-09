Почему Трамп и Путин могут выбрать Астану для исторической встречи - мнение эксперта

По мнению эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова, визит Касым-Жомарта Токаева в Катар и участие в очередном Дохийском форуме оказалось весьма памятным событием. Поскольку совпало с историческими для Ближнего Востока свершениями, падением в Сирии семейного режима Асадов, находившегося у власти 54 года, передает Tengrinews.kz .

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"После военного переворота в 1970 году президентом стал генерал Хафез Асад, а после его смерти в 2000 году власть унаследовал его младший сын Башар, которому на тот момент было 30 лет. Дохийский форум начинался 7 декабря, когда президент Асад находился еще в своем дворце в Дамаске, а на следующий день, когда он завершился, Асада в столице уже не было", - отметил российский политолог.

Тем не менее, по словам Аркадия Дубнова, Президент Казахстана успел в первый день форума провести важную встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль-Тани и одним из руководителей бизнеса эмирата, главным содержанием которых стало подтверждение успешной реализации инвестиционных соглашений, в первую очередь в энергетической и телекоммуникационной областях. В частности, было одобрено соглашение о строительстве Семипалатинской ГЭС мощностью 300 мегаватт, акцентировал внимание эксперт.

Фото пресс-службы Акорды

"Токаев принял участие в панельной дискуссии форума и, отвечая на вопросы модератора, журналистки CNN Джулии Чатерлей, выделил одно из самых нервных средоточий мировой повестки дня: неспособность крупных держав найти взаимопонимание, что лишает ООН (где они пользуются своим правом вето) возможности влиять на решение мировых проблем. В этой связи казахстанский Президент снова повторил свой тезис о необходимости реформирования уже зашедшей в тупик ООН и повышения роли в ней таких средних держав, как Казахстан. Это сыграет, по его словам, "важную роль в продвижении мира и безопасности как на региональном, так и на глобальном уровне", - отметил Дубнов.

Аркадий Дубнов добавил, что свидетельством таких возможностей Казахстана стал состоявшийся пару дней назад телефонный разговор Токаева с избранным президентом США Дональдом Трампом.

"Казахстанский лидер оказался первым из руководителей стран СНГ, с которым 47-й президент США посчитал необходимым установить контакт после своего избрания. На мой взгляд, это подтверждает изложенное мной недавно в интервью телеканалу "Хабар" и в своем аккаунте в соцсетях предположение, что Астана может стать в будущем году местом встречи Трампа с Путиным, где будет сделана попытка остановить войну в Украине. Поскольку у российского лидера, находящегося под дамокловым мечом выданного МУС ордера на арест, остается немного мест за рубежом, куда он был бы готов выехать на встречу с хозяином Белого дома при том, что эта точка устроила бы и Трампа, то столица Казахстана оказалась бы идеальным местом саммита", - считает российский политолог.

Если вернуться к событиям в Сирии, то проведение в рамках Дохийского форума заседания тройки государств (Россия, Иран, Турция) в Астанинском формате сирийского урегулирования если и не оказалось эффективным, то это не значит, что к этому формату уже не придется возвращаться, подчеркнул эксперт по Центральной Азии.

"Ближний Восток пришел в движение, причем не исключена и некоторая перекройка его внутренних границ, и миротворчество Астаны еще может быть востребовано", - подытожил Аркадий Дубнов.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев в Катаре принял участие в специальной сессии в формате Newsmaker Interview и ответил на вопросы модератора - журналиста СNN Джулии Чаттерлей. Как заявил Президент, крупные державы, к сожалению, не смогли сделать глобальный мир более безопасным, и нынешние реалии вызывают большую озабоченность у многих стран, включая Казахстан.