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09.12.2024, 15:49

SHAMAN фразой про «нормальных людей» ответил сбежавшей из России Алле Пугачевой — «Народ никогда не забудет»

Новости Мира 0 7 211

SHAMAN заявил, что нормальные люди не уезжают из России, ответив Алле Пугачевой, передает hibiny.ru

Фото: соцсети Ярослава Дронова
Фото: соцсети Ярослава Дронова

Россия впервые узнала о таланте артиста Ярослава Дронова после его участия в шоу «Фактор А». Многие потом считали, что победу исполнителю удалось одержать именно из-за поддержки Аллы Пугачевой, хотя после окончания проекта Примадонна своего «фаворита» никак не продвигала.

SHAMAN отметил, что она пропала из его жизни. Также он высказался о том, что думает об артистах, которые после начала СВО осудили родину и решили искать счастье на чужбине.

Ранее Пугачева говорила, что «нормальные люди» не думают о возвращении в Россию, что обидело огромное количество ее теперь уже бывших поклонников, имеющих патриотические взгляды.

Не согласен с обладавшей в прошлом бешеной популярностью певицей и Ярослав Дронов, о чем он высказался в ходе программы «Новые русские сенсации», пишет портал «Вокруг ТВ».

«Нормальные люди отсюда не уезжают. Народ России очень сердечный, очень открытый, душевный, но народ никогда не забудет и не простит предательства», — пояснил свою точку зрения SHAMAN, что стало ответом Пугачевой.

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