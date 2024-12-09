Ни дочка, ни сынок — в РФ родился ребенок с неопределенным полом

Уникальный случай отсутствия полового диморфизма у новорожденного был зафиксирован в Новосибирской области, передает hibiny.ru

Фото: yashodahealthcare.com

Представители Минздрава Новосибирской области рассказали журналистам Om1 об уникальном случае рождения ребенка с неопределенным полом.

Произошло это еще 6 лет назад. Это единственный случай в регионе и стране за последние несколько десятилетий. Ребенок родился с аномалиями половых хромосом с признаками мужского и женского полов.

Традиционные методы диагностики не помогли медикам точно определить пол новорожденного. Поистине уникальным для все страны случаем рождение этого ребенка сделал тот факт, что при изучении кариотипа была выявлена тканевая мозаичность.

Специалисты отмечают что половой диморфизм встречается у новорожденных примерно с одинаковой частотой.

Справка: половой диморфизм — внешние отличительные признаки среди раздельнополых форм животных и растений.