Режим Башара Асада пал. Как ситуация в Сирии может повлиять на Казахстан

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Ознаменует ли падение режима Башара Асада окончание многолетней гражданской войны в Сирии? Какие политические силы сейчас могут прийти к власти? ⁠И как ситуация в Сирии может повлиять на Казахстан?

На вопросы корреспондента Tengrinews.kz ответил глава института Азиатских исследований, политолог и востоковед Султан Акимбеков.

⁠Кто основной игрок на политическом поле в Сирии сейчас?

Во внутренней политике - "Хайят Тахрир аш-Шам" (организация запрещена в Казахстане). Это достаточно жесткая исламистская организация, когда-то называлась "Джебхат ан-Нусра". Еще ранее считалась филиалом Аль-Каиды, затем воевала с ней. Правда, в последние годы старалась выглядеть более умеренной. Но внутри Сирии сейчас много организаций и разных сил. Есть, например, Сирийская национальная армия, ее напрямую поддерживает Турция. Есть Сирийские демократические силы, в основном из курдов и арабов с севера Сирии. Надо упомянуть еще местные общины и племена со своими ополчениями, например друзов или арабские племена Сирийской пустыни. Так что группировок очень много, и пока неясно, кто будет в итоге доминировать и как будет устроена власть.

Режим Башара Асада пал. Что теперь может ожидать Сирию в перспективе?

Главный вопрос: как всем политическим силам найти компромисс и, если это получится, как он будет выглядеть? К примеру, будут ли проведены выборы, или речь пойдет о шуре (совет - прим. ред.) полевых командиров? Останется ли Сирия светской республикой, или будет более религиозной? Будет ли федерация или унитарное государство? Сейчас уже прошли бои между курдами и протурецкими отрядами бывшей оппозиции в районе города Манбидж. Так что все еще неочевидно.

⁠Закончится ли теперь гражданская война в Сирии?

Конечно, сейчас уже нет прежних факторов, которые сделали возможными гражданскую войну с 2011 года. Но внутриполитические противоречия сохранились, и на руках много оружия. Поэтому с уверенностью утверждать этого нельзя. К примеру, в Ливии после падения режима Муамара Каддафи началась война между разными группировками и племенами.

⁠Может ли Сирия расколоться на новые государства?

Может быть и такое. Когда-то при колониальном правлении Франции существовали отдельные самоуправляемые территории, например Алавитское государство. Сегодня курды фактически самостоятельны. Представители "Хайят Тахрир аш-Шам" говорили о возможности федерации. Но раскол Сирии вряд ли произойдет.

⁠Ситуация в Сирии как-то может повлиять на Казахстан?

Напрямую не может повлиять. Мы достаточно далеко. Здесь есть другой формат влияния - через тенденции. Например, к власти может прийти именно "Хайят Тахрир аш-Шам". Тогда мы можем получить еще один прецедент прихода религиозной организации к власти. Это после Афганистана. Есть еще возможность некоторых изменений в геополитике региона. Если учесть, что события в Сирии затронули Иран, Россию и Турцию.