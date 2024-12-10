В России появится новая тысячерублёвая купюра

Зампред ЦБ РФ Сергей Белов сообщил «Известиям», что регулятор намерен выпустить тысячерублёвую купюру с новым дизайном в конце 2025 года. Чиновник отметил, что предстоит большой и продолжительный труд, который обычно занимает около года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Обновленная тысячная купюра с исправленной оборотной стороной будет выпущена в обращение, скорее всего, ближе к концу следующего года, сообщил в интервью «Известиям» зампред ЦБ Сергей Белов.

До 12 декабря граждане будут выбирать объекты Приволжского федерального округа (ПФО), которому посвящена банкнота, а затем начнется работа по ее изготовлению. По словам замглавы Центробанка, этапов разработки банкноты несколько: сначала готовится концептуальный дизайн, потом эскизный проект, затем идет подготовка к производству, изготовление печатного проекта и только уже потом печать тиража.

«В общем, предстоит большая и длительная работа, обычно она занимает примерно год. Называть конкретную дату сейчас очень сложно, но, скорее всего, это случится ближе к концу года», — сказал Сергей Белов.

Модернизированную тысячу выпустили в обращение 16 октября прошлого года, но через два дня отозвали, поскольку изображение на оборотной стороне православной церкви, которая с начала прошлого века используется в светских целях, было без креста. При этом рядом изображена башня Сююмбике с полумесяцем, что вызвало шквал критики в сторону ЦБ со стороны православных активистов. Поэтому дизайн оборотной стороны регулятор решил полностью переделать, а символы для нее выбирает народным голосованием.