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10.12.2024, 11:04

Террористы снова вылезли из схронов: кто и зачем «поджигает» Северный Кавказ

Новости Мира 0 784

С Северного Кавказа почти каждый месяц приходят тревожные новости о разгроме или задержании очередной террористической ячейки. По мнению обозревателей «Царьграда», Кавказ специально «разогревают», пытаясь устроить пожар теперь уже на территории РФ, передает hibiny.ru

Фото: tasnimnews.com
Фото: tasnimnews.com

2 декабря в Дагестане арестовали пятерых террористов, которые заправляли, наверное, самым масштабным схроном будущей взрывчатки — в селе Куруш под Кизляром обнаружили тонну аммиачной селитры, которой могло хватить на организацию множества терактов.

Можно не сомневаться, что пятеро задержанных — это лишь верхушка айсберга. Столь малая группа людей просто не справилась бы с «освоением» такого объема взрывчатых веществ.

В последнее время именно Дагестан стал чуть ли не основным эпицентром активности террористов. Вопиющий инцидент с нападением на церкви в Дербенте и Махачкале в июне 2024 года, в котором приняли участие сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Османа Умарова обнажил совсем уж страшную проблему — террористические ячейки прикрывают местные чиновники.

Спецслужбы уже выяснили, что за большей частью террористических групп стоят кураторы в Киеве и дальше — в Вашингтоне и Лондоне. Именно ЦРУ и МИ-6 разрабатывают сложносочиненные операции с постепенным разжиганием войны в Северном Кавказе. Эти же спецы используют свои «скрытые резервы» в виде террористических ячеек, центром притяжения которых в последнее время стал Дагестан.

Справка: ЦРУ разрабатывают тему превращения Кавказа в потенциальный плацдарм войны с РФ еще с начал 90-х годов прошлого столетия. Многие запущенные еще тогда программы до сих пор функционируют, о чем в своих мемуарах рассказывали некоторые американские «отставники».

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