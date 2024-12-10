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10.12.2024, 11:36

В России выпустили iPhone с килограммовой золотой крышкой за 21 млн рублей

Новости Мира 0 396

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar анонсировала эксклюзивную версию iPhone 16 Pro Max стоимостью 21 млн руб., украшенную короной из цельного слитка золота 750 пробы весом более 1 кг. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании.

Фото: Caviar
Фото: Caviar

В Caviar дополнили коллекцию Corona несколькими моделями, в том числе флагманским iPhone 16 Pro Max «Великий, Грозный, Великолепный», выполненным полностью из золота 750 пробы. Главным элементом декора стала объемная корона Caviar, украшенная бриллиантами, рубинами и сапфирами, в дизайне которой переплетаются элементы корон знаменитых правителей.

Верхняя часть короны Caviar украшена крестом и напоминает шапку русского царя, основная часть инкрустирована драгоценными камнями, цветовое сочетание которых было вдохновлено короной Священной Римской Империи. Композицию из камней дополняют растительные узоры, вдохновленные восточной эстетикой. Нижняя часть короны повторяет форму шлема Сулеймана Великолепного.

Коллекция также включает три модели, вдохновленные эстетикой швейцарских часов. Мастера Caviar интегрировали в дизайн элементы металлических браслетов и ребристые формы часового безеля, характерные для Rolex.

Модель iPhone 16 Pro Atlantis создана по мотивам культовой модели Rolex Submariner. Смартфон получил глубокий синий оттенок крокодиловой кожи, символизирующий безграничность моря, а золотые элементы подчеркивают статусность аксессуара. В коллекцию также входят модели Evergreen и Twilight, выполненные в фирменных цветах Rolex — зеленом и черном, с корпусом из титана и отделкой из крокодиловой кожи.

Цены на коллекцию начинаются от 549 тыс. руб. и доходят до 21 млн руб. за золотую версию.

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