«Золотые места»: где лучше сесть в самолёте

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Выбор места в самолёте зависит от того, какую цель преследует пассажир. Например, если его укачивает, то лучше сесть подальше от иллюминатора. Отлично подойдёт место у крыла, но ближе к проходу.

Для комфортного сна лучше сесть рядом с окном недалеко от хвоста самолёта. Но в этом случае нужно выбрать кресло с незафиксированной спинкой. ТАСС проинформировал о «золотых» местах, которые могут удовлетворить индивидуальные потребности путешественника лучше остальных.

Нос

Пассажиры, сидящие ближе к передней части, покидают борт первыми. В этом месте воздушного судна обычно тише, так как оно находится вдали от двигателей. Стюардессы начинают раздачу еды и напитков с передних рядов, поэтому здесь получают обслуживание первыми. Здесь больше свободного пространства. Однако стоимость мест в этой части самолёта обычно дороже.

Середина

В центре меньше всего ощущается тряска. Здесь довольно далеко от туалетов, поэтому неприятные запахи не беспокоят. Колебания температуры здесь минимальны. Из минусов можно отметить, что некоторые салоны имеют конфигурацию посадочных мест, при которой в средней части размещается большее количество кресел. Соседи могут оказаться с обеих сторон, что некоторым доставляет дискомфорт.

Хвост

Хвостовая часть обычно более свободна. Кроме того, места в хвосте считаются самыми безопасными с точки зрения риска пострадать в авиакатастрофе. Однако пассажиры в хвосте выходят из самолёта последними. Там больше чувствуется турбулентность. Мешает уснуть шум от двигателей.

Справка: Чтобы заранее выбрать предпочтительное место, можно воспользоваться специальными сервисами, которые при введении номера рейса предлагают схему расположения мест в самолёте.