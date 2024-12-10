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10.12.2024, 15:42

Как женщине влюбить в себя мужчину: три обязательных качества

Новости Мира 0 413

Вопрос, который волнует множество женщин: в кого влюбляются мужчины? Какими же чертами нужно обладать, чтобы на тебя обратил внимание тот самый?, передает hibiny.ru

Фото: Pxhere
Фото: Pxhere

Как оказалось, большого секрета здесь нет. Абсолютно все мужчины клюют на одно и то же, уверяет в своих лекциях известный психолог Сатья Дас.

Эксперт назвал 3 качества, которые не оставят равнодушным ни одного красавца. И прежде всего, уверяет он, это — внешность.

«Женская красота нужна, чтобы мужчину сорвать с мертвой точки. Если женщина не будет сексуально привлекательна, и ему башку не сорвет, то он вообще строить отношения не будет. Ему это будет не очень интересно», — объясняет Сатья.

Но даже если перед ним писаная красавица, мужчину, подчеркивает он, надолго не хватит без следующего важного качества. Это — умение быть счастливой.

Зачастую барышни действуют на свиданиях так же, как и с подругами — начинают делиться с молодыми людьми самым сокровенным. Для девушки такой подход является естественным — ведь это способ обрести доверие и близость. А вот мужчину женские откровения способны разве что отпугнуть, тем более, если собеседница рассказывает о своих проблемах и печалях.

«Абсолютно всем нравятся счастливые женщины, которые умеют наслаждаться жизнью. Прямо вот не насмотришься на таких — сразу привлекают! А если ты видишь какое-то депрессивное чудовище, то думаешь: „Да зачем оно мне надо“», — рассказывает Сатья.

Назвал психолог и третье ключевое качество, на которое обращает внимание мужчина после первых двух. И тут уже молодой человек напрямую «примеряется» к избраннице вдолгую, пытаясь понять, а сможет ли он ей угодить.

Если девушка не показывает, что ей по душе старания парня или даже наоборот демонстрирует, что его попытки ее порадовать тщетны, парень рано или поздно потеряет интерес. Но и перехваливать его на этапе ухаживаний точно не стоит.

К примеру, если мужчина позвал вас на свидание в красивое место, достаточно будет поблагодарить его, признавшись, что вы замечательно провели вечер. Но вот называть его лучшим из лучших и превозносить на все лады точно будет перебором.

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