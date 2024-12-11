Маркетплейсы приостановят продажу популярных у детей ингаляторов

Wildberries и Ozon приняли решение о блокировке предложений о продаже популярных у детей ароматических ингаляторов с эфирными маслами. Ранее обращения с целью проверить эти устройства были отправлены в Роспотребнадзор, сообщает rbc.ru .

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Маркетплейс Wildberries по результатам проверки принял решение о блокировке аромаингаляторов. В течение суток товары будут убраны с витрины, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

Аналогичное решение было принято во втором крупнейшем российском маркетплейсе, Ozon. «Ozon ставит в приоритет безопасность и здоровье покупателей, мы внимательно следим за ассортиментом и оперативно реагируем на жалобы пользователей, поэтому приостанавливаем продажу этих товаров на площадке: уже скрыли большую часть карточек с витрины, вскоре они перестанут быть доступны к заказу», — заявили в пресс-службе компании.

О проведении Wildberries собственной проверки и возможном удалении с витрины ароматических ингаляторов стало известно в пятницу, 6 декабря. Немногим ранее в Роспотребнадзор обратился первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Он попросил службу проверить состав аромаингаляторов на наличие запрещенных или ограниченных к обороту веществ.

В письме Гусев обращал внимание на популярность на маркетплейсах «карманного аксессуара для носа» или «двойного назального карандаша»: «Дети скупают аромаингаляторы и кайфуют. Подростки называют их «освежителями для мозга». Родители не понимают, чем дышат их дети, а учителя обеспокоены. «Карандаши для носа» стали способом развлечения наших детей, особенно когда они «прям в голову отдают». Нельзя ждать, пока это станет настоящей эпидемией в школах».

Согласно описанию в объявлениях по продаже таких ингаляторов, они оказывают «освежающее, бодрящее действие, снимают усталость, облегчают дыхание, помогают при укачивании, заложенности носа, сонливости и тошноте, а в их состав входят эфирные масла». В то же время изделие не является лекарственным средством, а сертификата соответствия или другого документа, который бы подтверждал состав и безопасность аромаингалятора, на странице товара нет, отмечает депутат.

Гусев также попросил Роспотребнадзор сообщить, проводились ли исследования последствий использования аромаингаляторов у детей и взрослых, и проверить гигиенический сертификат, а о результатах проверки проинформировать Государственную думу.