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10.12.2024, 20:00

В Москве задержали необычного бездомного. Он оказался миллиардером и участником СВО

Новости Мира 0 541

Правоохранители задержали в Москве 53-летнего бездомного мужчину. Как выяснилось при проверке документов, задержанным оказался Вячеслав Чикалин — бывший вице-президент Евразбанка и экс-председатель совета директоров ПАО «Соль Руси», который в настоящее время находится в розыске из-за мошенничества, передает Lenta.ru

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Примечательно, что в столице Чикалин оказался по случаю двухнедельного отпуска, так как помимо прочего он является участником специальной военной операции (СВО) на Украине.

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Чикалина задержали на станции «Теплый Стан»

Бывший миллиардер и бизнесмен привлек внимание правоохранителей на станции «Теплый Стан» — они подошли проверить документы мужчины. В результате выяснилось, что он находится в розыске за мошенничество. Тогда Чикалин рассказал сотрудникам полиции, что в Москву прибыл в отпуск из зоны проведения СВО, участником которой является. Также он сообщил, что бездомный.

Предполагается, что ранее осужденный Чикалин освободился из мест лишения свободы, подписав контракт с Министерством обороны России. Однако в марте 2024 года в отношении него возбудили новое уголовное дело по статье о мошенничестве, после чего его данные попали в базу распознавания лиц. В результате мужчина был задержан.

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Чикалин в прошлом оказался бизнесменом и миллиардером

По имеющейся информации, в 2000 году Чикалин занимал должность вице-президента Евразбанка. Также он являлся старостой прихода храма в Беляево. В 2010-м мужчина стал председателем совета директоров ПАО «Соль Руси» — компании, которая якобы собиралась заниматься разработкой Белбажского месторождения каменной соли в Нижегородской области для ежегодного производства около 600 тысяч тонн соли класса «экстра». Для этого в 2016 году она выкупила компанию владельца лицензии на соответствующую деятельность.

Как утверждал адвокат Чикалина Владимир Макеев, бизнесмен в 2012 году даже обращался к председателю наблюдательного совета Внешэкономбанка, тогдашнему председателю правительства России Владимиру Путину с просьбой о выделении кредита для финансирования первого этапа проекта, который он оценил в 6,2 миллиарда рублей.

Бизнесмен стал фигурантом уголовного дела

Спустя несколько лет бизнесмен Вячеслав Чикалин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). По данным следствия, он оказался одним из членов организованной группы, которая с июня 2013 года до мая 2015 года занималась хищениями денежных средств в результате лопнувшего банка «Транспортный».

Так, следователи считают, что деньги из банка вывели, выдавая по подложным документам заведомо невозвратные кредиты аффилированным фиктивным компаниям и неспособным вернуть долги физическим лицам. В частности, сам Чикалин привел в банк более 20 таких своих знакомых. Следователи считают, что все они стали жертвой обмана.

Отмечается, что большая часть денег банка «Транспортный» ушла именно на «проект» Чикалина. Впрочем, защита бизнесмена утверждала, что он сам оказался жертвой мошенников из числа руководителей банка «Транспортный».

В результате в марте 2021 года Чикалина приговорили к семи годам лишения свободы, как и запрашивала сторона обвинения. Его вину суд счел полностью доказанной.

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